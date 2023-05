Ex-ELF-Quarterback Weinreich „Rhein Fire ist im Westen Favorit“

Deutsche Stamm-Quarterbacks gibt es, allen einheimischen Spielern zum Trotz, in der European League of Football kaum. 2023 Stand jetzt sogar gar nicht, weil der Hamburger Salieu Ceesay in der neuen Spielzeit als Defensive Back spielt. Und auch deshalb nicht, weil Jan Weinreich nicht mehr bei den Cologne Centurions unter Vertrag steht. In den ersten beiden Saisons war er der Spielmacher in seiner Kölner Heimat und zudem statistisch in einigen Kategorien einer der besseren Quarterbacks der Liga (2022 Dritter nach Passing Yards und Vierter nach Touchdowns). 2021 stand er im All-Star-Team und wurde „Man of the year“.