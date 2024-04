ELF-Saison 2024 Welche Spiele von Rhein Fire voraussichtlich im TV laufen

Düsseldorf · Als amtierender Champion in der European League of Football und Team mit großer Fanbasis dürfte Rhein Fire auch 2024 wieder häufig im Free-TV zu sehen sein. Was dazu bereits bekannt und was absehbar ist.

16.04.2024 , 14:05 Uhr