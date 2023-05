„Paneuropäische Plattform“ Wie die ELF als Sprungbrett nach Nordamerika dient

Dabos Wechsel in die NFL kam durch das International Players Pathway Program (IPP) zustande. Dort sucht die Liga im Ausland gezielt nach Talenten, die einen zusätzlichen Platz im so genannten „Practice Squad“ bekommen (ein zusätzlicher Kader der Teams mit Spielern, die nur trainieren, aber nicht spielen dürfen). So sollen die Spieler an das Niveau herangeführt und gefördert werden, ohne dass die Teams einen Kaderplatz für einen erfahreneren einheimischen Spieler hergeben müssen. Über diesen Weg hat es zum Beispiel David Bada inzwischen in der NFL aufs Feld geschafft, zum Ende der Saison 2022 machte der Münchner seine ersten beiden Spiele für die Washington Commanders (Bada spielte zuvor jedoch nicht in der ELF).