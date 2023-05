Duell im Volksparkstadion Sea Devils glauben an mehr als 30.000 Zuschauer gegen Rhein Fire

Die Schauinslandreisen-Arena ist auch weiterhin das größte reguläre Stadion der ELF und mit seinen 31.500 Plätzen das einzige, das den Rekord, der in Hamburg neu aufgestellt werden wird, möglicherweise knacken könnte - je nachdem, wie viele Fans es am 11. Juni dann tatsächlich werden. Die Sea Devils spielen nämlich nur das eine Spiel im Volksparkstadion und ansonsten im viel kleineren Stadion Hoheluft. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass das - wenn überhaupt - am 24. September geschieht, wenn in Duisburg das Endspiel steigt.