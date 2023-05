Entlassung in Kanada Ehemaliger Rhein-Fire-Receiver Knüttel wieder auf dem Markt

Knüttel hat in der vergangenen Saison für Fire 57 Pässe für 688 Yards gefangen und sieben Touchdowns erzielt. Im Oktober ging es für ihn nach Kanada, doch kurz vor dem Saisonstart der CFL wurde er nun doch noch entlassen und könnte nun bei jedem Team unterschreiben - sei es in Kanada oder eben in Europa in der ELF. Dort war Knüttel auch 2021 schon aktiv gewesen und fing für die Leipzig Kings 51 Pässe für 701 Yards und zwölf Touchdowns. Was ebenfalls wichtig ist: Der 30-Jährige zählt als einheimischer Spieler, was ihn für jedes deutsche Team auf Anhieb interessant machen dürfte.