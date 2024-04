Kosten, Co-Mieter MSV, Fan-Potenzial So lange plant Rhein Fire noch mit Duisburg als Heimspielort

Unterschiedlicher könnten die Gefühlslagen bei den beiden maßgeblichen Mietern der Duisburger Schauinslandreisen-Arena derzeit wohl kaum sein. Während Fußball-Drittligist MSV dem Abstieg in die Regionalliga entgegen wankt, bereitet sich Rhein Fire auf die Mission Titelverteidigung in der European League of Football (ELF) vor, deren 2024er Saison Ende Mai beginnt.