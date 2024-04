ELF-Saison rückt näher Rhein Fire startet in die heiße Phase der Vorbereitung

Ein wichtiger Termin in der Vorbereitung steht bereits eine Woche später an. Fire wird am Wochenende des 27./28. April ein Trainingslager veranstalten. Neben der intensiven Arbeit auf dem Feld gibt das dem Team, das aus sehr vielen neuen Spielern besteht, auch neben dem Platz die Chance, zusammenzuwachsen. An dem Sonntag werden dann auch die Fans herzlich eingeladen sein, das Training zu begutachten und Spieler sowie Trainer zu treffen.