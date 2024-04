Vier neue Spielorte In diesen Auswärts-Stadien tritt Rhein Fire 2024 an

Eines von zwei Stadien, in denen Fire auch 2023 schon zu Gast war, steht in Paris. Offiziell hat die Organisation nirgendwo bekannt gegeben, dass sie auch 2024 hier spielt und Tickets für Einzelspiele gibt es auch noch nicht zu kaufen. Doch Jason Johnson, einer der Besitzer des Teams, sagte im Podcast „The It Factory“, dass die Musketeers weiterhin das 20.000 Zuschauer fassende Stade Jean-Bouin nutzen. In Frage stand es wegen der Olympischen Spiele in Paris diesen Sommer (26. Juli bis 11. August), dort wird das Stadion als Quartier für das deutsche Team genutzt. Deshalb sind die meisten Heimspiele der Musketeers aber auch zu Beginn der Saison und eben vor Olympia.