„Hier, um zu bleiben“ Wie Glen Toonga seine zweite Chance nutzt

Ende der vergangenen Woche wurde ein Videoclip aus der Webshow der European League of Football (ELF) mehrfach in den sozialen Netzwerken geteilt. Zu sehen ist dort Rhein Fires Head Coach Jim Tomsula, der erklärt, was für ihn das Spiel American Football ausmache: „Für mich, bedeutet das Spiel: Menschen.“ Es sei für ihn die größte Freude, mit einer Gruppe an Personen zu arbeiten und ihnen dabei zuzusehen, wie sie Erfolg hätten und sich entwickelten. Wenig später verkündete Tomsula live in der Show die Vertragsverlängerung mit Running Back Glen Toonga – und es hätte nicht besser passen können zu dem Thema, zu dem Tomsula eben noch monologisiert hatte.