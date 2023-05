„Wird aggressiver sein“ Das muss Rhein Fire in der neuen Saison verbessern

Tomsula wird es lieber sein, dass seine Mannschaft das Spiel kontrollieren kann, dass sie mehr Ballbesitz hat. Das war in neun von zwölf Spielen 2022 nicht so. Alle drei Spiele, bei denen das der Fall war, kamen in der ersten Saisonhälfte. Am wenigsten Ballbesitz gab es bei der Niederlage in Barcelona in Woche neun: Nur 22:31 Minuten von 60 hatte Rhein Fire hier den Ball. Das war sogar noch weit unter dem eigenen Schnitt von gut 28 Minuten. Und doch hätte man auch dieses Spiel gewinnen können. Am Ende lag es nicht am Ballbesitz, sondern vor allem an gleich zwei Defense-Touchdowns, die die Dragons erzielen konnten. Denn das Potenzial für Big Plays hat Rhein Fire nun mal – und Stärken im Passspiel sind natürlich keineswegs etwas schlechtes, im Gegenteil. Die Problematik liegt darin, auf diese Big Plays angewiesen zu sein und darin, dass der Gegner weiß, was kommt.