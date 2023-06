Traumstart für Rhein Fire Clark denkt „von Spiel zu Spiel“

Die 12.665 Zuschauer in Duisburg, die meisten davon Fans von Rhein Fire, feierten zum Saisonauftakt der European League of Football (ELF) eine lange Party. Bereits Stunden bevor der erste Kickoff für Rhein Fires zweite ELF-Spielzeit erfolgen sollte, ging es vor der Arena hoch her. Die Rhein-Fire-Spieler nahmen die gute Stimmung auf und heizten sie in der Arena weiter an. Am Ende hatten die Gastgeber den alten Dauerrivalen Frankfurt Galaxy mit 33:9 (13:0, 6:6, 7:0, 7:3) bezwungen. Damit übernahm Fire die Tabellenführung in der Western Conferens der ELF.