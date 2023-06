ELF Edebali sieht Rhein Fires Clark als Top-Quarterback der Liga

Um im American Football erfolgreich zu sein, muss viel zusammengekommen. Ein sehr entscheidendes Puzzlestück ist allerdings der Quarterback. Eine Position, die im Teamsport in Sachen Schwierigkeit, aber auch Einflussnahme auf das Spiel seinesgleichen sucht. Auch in der European League of Football den Titel zu holen, ist ein guter Quarterback unerlässlich - und Rhein Fire hat mit Jadrian Clark laut Kasim Edebali einen der besten der Liga.