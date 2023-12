Knappes 1:0 im Keller-Duell DEG-Goalie Haukeland rettet den Sieg gegen Iserlohn

Das Problem ist natürlich, dass es diese NRW-Tabelle gar nicht gibt. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gibt es nur eine Tabelle – und in der sieht es nach nun 28 Spieltagen düster aus: Platz elf mit gerade mal 31 Punkten. Wobei es noch schlechter aussehen könnte. Hätte die DEG nach der späten wie bitteren 2:3-Niederlage am Freitag in Mannheim auch am Sonntag gegen Iserlohn verloren, sie wäre dem Abstiegsplatz bedrohlich nahe gekommen. Aber NRW-Duelle, die kann die DEG diese Saison halt – zumindest vom Ergebnis her. Also gewann sie mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) und feierte damit den fünften Sieg gegen ein Team aus dem Westen.