33:9 gegen Frankfurt Rhein Fire startet mit Heimsieg in die Saison

Im Schlussviertel bekamen die 12.665 Zuschauer in der Duisburger Schauinslandreisen-Arena zunächst ein verschossenes Field Goal von Sebastian van Santen zu sehen, der in seinem ersten Spiel überhaupt noch so seine Probleme hatte. Wenig später machte Max Richter den Deckel drauf: Bei einem vierten Versuch bekam Galaxy-Quarterback Sullivan ordentlich Druck und warf eine Interception eben zu Richter, der sie bis in die Endzone zurücktrug. Diesmal traf van Santen den Extrapunkt zum 33:6.