Bayer bleibt ungeschlagen Leverkusen fertigt Frankfurt eiskalt ab

Doch in den zweiten 45 Minuten änderte sich nichts am Gesamtbild. Wirtz vergab erst eine Chance auf das 2:0 (50.), aber nur Augenblicke später erhöhte Jeremie Frimpong per Abstauber, nachdem Trapp einen Abschluss von Boniface pariert hatte (51.). Als Wirtz nach starkem Zuspiel von Boniface frei auf Trapp zustürmte und mit einem überlegten Heber ins rechte Eck das 3:0 nachlegte (57.), war die Messe gelesen, der Drops gelutscht, das Ding geritzt – und der Wunsch der Leverkusener Fans wieder ein kleines Stück realistischer. Wirtz traf noch den Querbalken (81.) und Piero Hincapie den Pfosten (84.), weitere Tore fielen aber nicht – auch, weil der VAR einen von Schiedsrichter Christian Dingert in der Nachspielzeit zunächst gegebenen Foulelfmeter für Leverkusen wieder einkassierte.