„Das ist unser Team“ Darum drückt Rhein-Fire-Coach Tomsula Fortuna die Daumen

Jim Tomsula hat schon viel von Europa gesehen. Der US-amerikanische Football-Trainer arbeitete zwischen 1998 und 2006 in der NFL Europe für Teams in England, Schottland und Deutschland. Zudem vermittelte er sein Wissen zu dieser Zeit in Trainingslagern in weiteren Ländern. Besonders angetan haben es ihm aber Düsseldorf und Meerbusch, wo er heute mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn lebt. Denn nachdem Tomsula 2006 bereits Trainer der damaligen Rhein Fire war, ist er seit 2022 mit der Rückkehr des Teams in der European League of Football wieder da.