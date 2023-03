4:2-Sieg Krefeld gelingt Play-off-Auftakt nach Maß

„Endlich wieder Play-offs“, skandierten die KEV-Fans vor dem ersten Play-off-Spiel der Pinguine seit 2018. Sie wurden für ihre tolle Unterstützung in einem abwechslungsreichen, spannenden und packenden Match mit dem 4:2-Sieg der Krefelder belohnt. Die Schwarz-Gelben waren vor 5504 Zuschauern im Ausnutzen der Torchancen das effektivere Team und hatten in Torwart Sergei Belov einen starken Rückhalt. Die Gäste von der Elbe waren der erwartet starke Gegner. Das Spiel bestätigte die Einschätzung, dass die Best-of-seven-Serie lange dauern kann. Bereits am Freitag finden Spiel zwei in Dresden statt.