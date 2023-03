Krefeld Pinguine Heimspiel für Kuhnekath und Schmitz

Schmitz erwartet eine lange Serie: „Das hat man schon im letzten Hauptrundenspiel gesehen. Es treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander, die jetzt auch hart auf den Körper spielen. Wenn die Halle in Krefeld und in Dresden voll ist, macht es großen Spaß zu spielen. Ich freue mich auf die Pfiffe und lasse mich dann gerne auch mal als Ossi beschimpfen, das pusht uns. Wahrscheinlich werden die Special-Teams am Ende den Ausschlag geben. Wer in den entscheidenden Phasen abgezockter ist, wird das Spiel gewinnen. Ich glaube, dass wir am Ende in sechs Spielen die Nase vorn haben, weil unser Kader in der Breite besser aufgestellt ist. Das kann in so einer Serie den Ausschlag geben.“