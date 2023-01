2:4-Niederlage Mini-Team der Pinguine verliert den Jahresauftakt

Freiburg kam mit viel Dampf aus der Kabine und setzte die Pinguine mächtig unter Druck. Brenzlig wurde es dabei für die Gäste gleich in der ersten Minute, weil Mouillierat bereits nach 30 Sekunden auf die Strafbank musste. Innerhalb weniger Sekunden sauste der Puck bei Distanzschüssen der Gastgeber knapp am Krefelder Tor vorbei. Als die Pinguine wieder komplett waren, hatte Lewandowski die erste Gelegenheit für die Gäste. In der 7. Minute scheiterte Niederberger nach schöner Einzelleistung am Torwart der Gastgeber. Als Mouillierat wenig später erneut auf die Strafbank musste, traf Niko Linsenmaier mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie zum 1:0. Borzecki setzte sich in der 10. Minute gegen zwei Freiburger durch, statt aber selber zu schießen, suchte er vor dem Tor nach einem Mitspieler. Zwei Zeigerumdrehungen später hatten die Pinguine Glück, weil Lennart Otten nur die Latte traf. In der Schlussphase des ersten Abschnitts kamen die Pinguine besser ins Spiel. Niederberger traf durch die Schoner von Cerveny, ein Freiburger Abwehrspieler kratzte den Puck aber von der Torlinie (18.). 30 Sekunden vor Drittelende dann aber der verdiente Ausgleich. Müller bediente Tom-Eric Bappert, der am langen Pfosten keine Mühe hatte, den Puck im Tor unterzubringen.