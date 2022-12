3:4-Niederlage Pinguine verteilen in Selb Geschenke

Die Pinguine hatten sich am 2. Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr per Bus auf dem Weg nach Selb gemacht. Weil die beiden Förderlizenzspieler der Düsseldorfer EG Niklas Heizinger und Jakub Brozecki nicht zur Verfügung standen, reiste auch Angreifer Nikita Shatsky, der am Freitag gegen Weißwasser noch auf der Tribüne hatte Platz nehmen müssen, mit in die Porzellanstadt. Er rückte für Brozecki in den zweiten Sturm zu Kael Mouillierat und Davis Koch. Ansonsten schickte Cheftrainer Boris Blank sein Team unverändert aufs Eis der Netzsch-Arena, in der es deutlich kälter war, als draußen vor dem Stadion, wo es heftig regnete als die Pinguine etwa drei Stunden vor Spielbeginn eintrafen. Das Team hatte auf halber Strecke an einem Autohof zu Mittag gegessen.