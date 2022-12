Gegen Lausitzer Füchse Krefeld Pinguine mit rekordverdächtiger Aktion

Noch am Mittwochabend traf dann auch sein neuer Assistent Herbert Hohenberger in Krefeld ein. Der Österreicher stand bereits am Donnerstag bei einer intensiven Trainingseinheit gemeinsam mit Blank auf dem Eis. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herbert. Er bringt sehr viel Erfahrung mit. Wir werden nicht gleich alles auf den Kopf stellen und man darf keine Wunderdinge erwarten. Wir wollen hier Step bei Step gehen und etwas aufbauen.“ Draisaitl macht deutlich, dass eine Doppelfunktion eigentlich nicht zur Debatte stand und er jetzt froh ist, dass Hohenberger so schnell kommen konnte: „Wir waren uns einig, dass beide Aufgaben nicht zu bewältigen sind. Es war uns auch wichtig, klare Kompetenzen zu schaffen. Meine Aufgabe besteht jetzt im Rahmen der Personalplanung auch darin, mit Agenten und den Verantwortlichen der anderen Clubs zu sprechen und sie kennenzulernen.“ Über seinen Spezi Hohenberger sagt Draisaitl, der mit dem 53-jährigen Österreicher zusammen in Köln spielte und der in Nürnberg sein Co-Trainer war: „Ich kenne ihn als Mensch. Er ist die perfekte Lösung für die Pinguine. Mit ihm kann man Spaß haben und Pferde stehlen. Er passt wunderbar hier hin, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Er hat vor allem in Selb unter schwierigsten Bedingungen, wo er alles selber machen musste, sehr gut gearbeitet. Und als früherer Weltklasseverteidiger wird er unseren Jungs weiterhelfen.“ Hohenberger wird sich um die Verteidiger und das Unterzahlspiel kümmern, Blank als Ex-Stürmer um die Angriffsspieler und das Power-Play.