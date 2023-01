Krefeld Pinguine Bittner ist mehr als nur Ersatz für Belov

„Nach einer schwierigen Phase für uns hat mir der Trainer das Vertrauen gegeben. Die Stimmung hier und das Spiel waren echt geil“, sagte der Youngster nach dem Spiel. Nach dem Abschlusstraining habe er erfahren, dass er im Allgäu vor seinem zweiten Einsatz von Beginn an in der DEL2 steht: „Da habe ich gedacht, oh, Kaufbeuren, zweiter Platz, das ist ganz schön happig. Aber ich habe mir gedacht, solange du Spaß am Spiel hast, spielst du auch gut.“ Jetzt hofft er natürlich, häufiger eine Chance von Beginn an zu bekommen: „Das wäre schon cool. Schauen wir mal, wie es weitergeht.“