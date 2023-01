2:5-Niederlage Schwache DEG verliert Derby in Köln

Das war natürlich ganz nach dem Geschmack der Zuschauer. Mehr als 17.000 waren gekommen. Was insofern bemerkenswert war, da es das Derby ja erst vor 17 Tagen an gleicher Stelle gegeben hatte. Damals war die DEG noch ganz anders aufgetreten, wollte die bittere Pleite aus dem ersten Saisonduell vergessen machen und warf sich in jeden Schuss. Sinnbildlich dafür war der letzte Block von Philip Gogulla, am Ende stand der sechste DEG-Sieg in Folge in Köln. Und auch vor diesem Montagabend waren die Vorzeichen nicht schlecht. Kam die DEG doch mit dem Selbstvertrauen von sieben Siegen aus acht Spielen zu ihrem Lieblingsgegner. Weil vor allem ihre Defensive glänzend funktioniert: nur zehn Gegentore in den vergangenen acht Spielen. Nun sollte das so weitergehen, doch bereits im ersten Drittel durften die Kölner zweimal jubeln, am Ende gar fünfmal.