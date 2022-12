Freitag nach Kaufbeuren Pinguine sind weit vom Ziel entfernt

Die zuletzt sinkende Erwartungshaltung der KEV-Fans in Sachen direkter DEL-Rückkehr wurde durch die dritte Niederlage gegen Kassel untermauert. Nach einer fehlgeplanten Vorbereitungsphase gelang es den Trainern Leif Strömberg und Peter Draisaitl nicht, das Team konstant in die richtige Richtung zu bringen. Das soll und muss jetzt dem neuen Trainer-Duo Boris Blank/Herbert Hohenberger gelingen. Aber wie? Steckt in der Mannschaft mehr Potenzial, um die individuelle Klasse einiger Spieler effektiver aufs Eis zu bringen? 20 Spiele stehen bis zum Ende der Hauptrunde am 5. März noch auf dem Programm. Nach dem Heimspiel am 8. Januar gegen Landshut bleibt der Rhythmus mit zwei Spielen am Wochenende bis zum Schluss bis auf einen Dienstag gleich. Da bleibt Zeit, im Training an den notwendigen Stellschrauben zu drehen.