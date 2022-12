Jahresfinale in Krefeld Blank fordert mehr Zweikampfstärke

Boris Blank wird sein Team schon ausführlich auf Kassel vorbereiten: „Die Huskies werden hart rauskommen und früh forechecken. Wir müssen von Anfang an bereit sein, die Beine bewegen, einfach spielen und gute Entscheidungen treffen. Und wenn es brennt, einfach den Puck über die Bande in die neutrale Zone rausspielen.“ Nicht nur das vermisste er am 2. Weihnachtstag in Selb: „Wir waren am Schläger nicht stark genug und zu hektisch. Es gab auch zu viele ungenaue Pässe.“ Aber noch mehr vermisste er die notwendige Zweikampfstärke: „Spiele gewinnt man nur, wenn man Zweikämpfe gewinnt. Das haben wir leider nicht umsetzen können. Daran werden wir arbeiten. Leider haben wir derzeit aufgrund der vielen Spiele innerhalb von zwei Tagen im Training keine Gelegenheit dazu.“ Zum mangelnden Spielaufbau sagte er: „In Selb war es auf der kleinen Eisfläche nicht leicht für uns. Wenn wir im Puckbesitz waren, standen die Selber schnell mit fünf Leuten im eigenen Drittel. Da mussten wir die Scheibe tief spielen. Dann muss man aber auch mehr den Körper einsetzen. Das habe ich vermisst.“