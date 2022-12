2:1-Sieg nach Verlängerung Niederberger sorgt für den Zusatzpunkt

Besonders die Fans auf der Nordtribüne, die sehr gut gefüllt war, wollten sich ein mögliches Weihnachtsgeschenk der Pinguine nicht entgehen lassen. Sie wurden bereits in der vierten Minute mit dem Führungstreffer von Zach Magwood belohnt. Schon auf dem Papier sah es nach einer klaren Angelegenheit für die Gastgeber aus. Denn die Füchse waren mit einem Not-Aufgebot angereist. „Vielleicht können wir mit Kleinbussen zum Spiel nach Krefeld fahren“, hatte Trainer Petteri Väkiparta am Donnerstag nach dem Abschlusstraining gesagt. Er musste auf alle vier Torhüter verzichten. So gab der U23-Torhüter Marian Kapicak sein Saisondebüt in der DEL2. Besonders in der Abwehr herrschte große Personalnot. So wurde neben Marlon Braun mit Norwin Panocha (17) noch ein weiterer Youngster von den Eisbären Juniors Berlin lizenziert.