2:1 nach Penaltyschießen Sieg dank Bittner und Niederberger

Das letzte Spiel des Jahres nutzten die Pinguine im Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren bis zum letzten Torschuss aus. Für den sorgte im Penaltyschießen Leon Niederberger und sicherte den Krefeldern als siebter Schütze mit seinem Treffer beim 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen den Zusatzpunkt. Vor 3100 Zuschauern in der ausverkauften Energie-Schwaben-Arena, darunter gut 50 Fans des KEV, führten die Schwarz-Gelben bis zur 50. Minute mit 1:0, ehe sie noch den Ausgleich hinnehmen mussten. In der Verlängerung verhinderte der sehr starke Torwart Matthias Bittner wie schon während der 60 Minuten eine Niederlage. Aber auch seine Vorderleute zeigten sich trotz der Ausfälle von drei Leistungsträgern gegenüber den vergangenen Spielen verbessert. Nach einer kurzen Pause geht es 2023 am Dienstag mit dem Gastspiel in Freiburg weiter.