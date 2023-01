Geburtenrückgang in Krefeld So wenig Neugeborene in Krefeld wie seit vielen Jahren nicht mehr

In derStadt Krefeld gab es im gerade abgelaufenen 2022 so wenig Geburten wie seit dem Jahr 2014 nicht mehr: 1870 gegenüber 2109 im Vorjahr – das ist ein Minus von 11,3 Prozent und wesentlich mehr als im Landesdurchschnitt von minus 6,3 Prozent und sogar doppelt so hoch wie im Regierungspräsidium Düsseldorf mit einem Minus von 5,6 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren lag die Geburtenzahl in Krefeld nur zweimal niedriger als jetzt. 2013 waren es 1726 und 2014 genau 1849 Neugeborene. Einen Höchststand gab es 2016 mit 2226 Geburten.