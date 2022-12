3:5-Niederlage Pinguine verlieren vor Rekordkulisse gegen Kassel Huskies

Das Jahresfinale der Pinguine auf eigenem Eis erinnerte alleine von der Kulisse und dem Play-off-Flair an gute alte DEL-Zeiten. Dabei bestätigte sich, dass die Kassel Huskies derzeit in der DEL2 eine Klasse für sich sind und gewannen verdient mit 5:3. Bis auf die ersten zehn Minuten, in denen die Schwarz-Gelben bei einer doppelten Überzahl in Führung gingen, waren die Gäste die klar bessere Mannschaft und brachten sich schon gegen Ende des ersten Drittels mit drei Treffern binnen fünf Minuten auf die Siegerstraße. Die Krefelder gaben aber nie auf und wehrten sich bis zum Schluss nach Kräften.