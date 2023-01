Jahresauftakt der Pinguine Weiß warnt vor Freiburgs Heimstärke

Beim Start ins neue Eishockey-Jahr stehen für die Pinguine zwei Auswärtsspiele auf dem Programm. Am Dienstag geht die Reise nach Freiburg, am Freitag nach Heilbronn. Vom Papier her die große Chance, mit zwei Siegen beste Werbung für das erste Heimspiel in 2023 am Sonntag gegen Landshut zu betreiben.