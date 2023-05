22 Jahre altes Talent Krefeld Pinguine holen Stürmer David Cerny aus Bad Nauheim

Sportdirektor Peter Draisaitl sagt über den 188 Zentimeter langen und 86 Kilogramm schweren Stürmer: „Cerny ist uns auch wegen seiner ordentlichen Leistungen in den Play-offs in Bad Nauheim aufgefallen.“ Für die Kurstädter absolvierte er in der vergangen Spielzeit 65 Partien, in denen er acht Treffer erzielte und zwölf Tore mit vorbereitete. Jetzt will er in Krefeld den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. „Wegen der Kulisse und des Zusammenspiels von jungen und erfahrenen Spielern waren die Pinguine für mich von Anfang an interessant. Als mich Peter Draisaitl anrief, habe ich mich sehr gefreut und musste nicht lange überlegen. Für mich sind die Pinguine das Aushängeschild der DEL 2 und der perfekte Ort, um mich weiter zu entwickeln“, sagt Cerny.