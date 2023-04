Pinguine-Trainer Boris Blank im Interview „Eishockey-Spieler werden im Sommer geboren“

Interview | Krefeld · Der Chef-Trainer der Krefeld Pinguine ist zuversichtlich, dass der neue Weg in ein oder zwei Jahren in die DEL führen wird. Wie er ihn ebnen will und was ihn zu der optimistischen Prognose veranlasst.

20.04.2023, 14:31 Uhr

Boris Blank (links) trägt as Cheftrainer zwar die Verantwortung, baut aber auch auf die Erfahrung seines Assistenten Herbert Hohenberger. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Es war keine Überraschung, dass die Verantwortlichen der Krefeld Pinguine kurz nach dem Aus im Play-off-Halbfinale der DEL2 den auslaufenden Vertrag von Cheftrainer Boris Blank um Jahr verlängerten. In seiner nur viermonatigen Amtszeit brachte er die Mannschaft auf den Weg ins Viertelfinale. Im RP-Gespräch blickte der 44-Jährige auf die alte Saison zurück und schaute auf die neue Eiszeit voraus.