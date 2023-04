Pinguine-Legende ist zurück Welchen Anteil Ehrhoffs jüngste Tochter am Comeback hat

Seit der dringend notwendigen Zeitenwende an der Westparkstraße mit Krefelder Stallgeruch stieg das Interesse des 40-Jährigen an den Pinguinen wieder. Und spätestens, so wie er jetzt zugab, fing sein schwarz-gelbes Herzblut an zu brodeln, als er beim Abschied seines Freundes Adrian Grygiel in der Yayla-Arena mit auf dem Eis stand und die tolle Atmosphäre beim Play-off-Spiel gegen Dresden erlebte. „Das war Gänsehaut pur. Danach bin ich ja auch weiterhin privat hier gewesen und diese Idee, die im ersten Moment auch für mich verrückt war, ist immer weiter gereift. In den Osterferien habe ich dann die Entscheidung gefasst“, sagte er Mittwoch.