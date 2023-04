Weitere Zugänge Krefeld Pinguine verpflichten einen Neuen und einen Rückkehrer

Gotz wurde in Hermantown Minnesota, USA, geboren und entschied sich nach seiner Junioren-Karriere in der Heimat für ein Engagement an der Michigan Tech University, für die er in vier Spielzeiten 130 Spiele absolvierte. In seiner letzten Collegesaison suchte er eine neue Herausforderung an der University of Vermont, wo er in 36 Spielen zwei Tore und 13 Vorlagen sammelte. Er ist zweimal als Verteidiger des Jahres ausgezeichnet worden.