Verteidiger kommt aus Iserlohn Erik Buschmann der nächste Rückkehrer der Krefeld Pinguine

Das Motto Famile, Heimat, Nähe der Pinguine gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mit dem 24-jährigen Verteidiger Erik Buschmann, der aus dem Nachwuchs des KEV stammt, präsentierte der DEL2-Klub am Freitag den nächsten Rückkehrer zur Westparkstraße. Bereits am 21. April hatte die RP berichtet, dass der Spieler den Pinguinen angeboten wurde. Er war in den vergangenen vier Spielzeiten für die Iserlohn Roosters im Einsatz und kam in der vergangenen Saison auf vier Tore und fünf Vorlagen bei einer positiven Plus-Minus-Statistik von +3.