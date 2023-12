4:3 nach Verlängerung in Selb Christian Kretschmann sichert den Pinguinen zwei Punkte

Die Krefeld Pinguine gewannen am Sonntag bei den Selber Wölfen mit 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) nach Verlängerung. Nach der 1:4-Niederlage in Ravensburg gingen somit zumindest zwei Punkte mit auf die lange Heimreise. In einem Spiel mit vielen Ungenauigkeiten im Passspiel auf beiden Seiten zeigten die stark dezimierten Pinguine eine gute kämpferische Leistung und holten sich verdient den Zusatzpunkt. Die Krefelder waren nach der 1:4-Niederlage in Ravensburg in Bayern geblieben. Am Sonntagvormittag machte das Team einen Spaziergang durch die verschneite Landschaft. Das tat ihnen gut.