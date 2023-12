„Das größte, was ich erlebt habe“ Pinguine-Torhüter Bittner freut sich auf die U20-WM

Vor der Abreise nach Schweden stehen noch zwei Testspiele gegen die Schweiz in Füssen auf dem Programm. In Schweden geht es dann vor Turnierbeginn noch gegen Norwegen. „Ich freue mich riesig auf die Weltmeisterschaft. Es ist für mich in meiner noch jungen Karriere das größte, was ich erlebt habe“, sagte der 19-Jährige. Bittner, in Bad Aibling geboren, erlernte das Eishockey beim Traditionsklub Sportbund Rosenheim. 2021 wechselte der 1,86 Meter lange Torhüter nach Krefeld, wegen der sportlich besseren Perspektive mit DNL, Oberliga und DEL.