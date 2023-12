Pinguine-Kapitän hebt ab Der Grund für die Gefühlsexplosion von Alexander Weiss

In dieser Zeit zeigte sich Kapitän Alexander Weiss als meinungsstarker Anführer auf und neben dem Eis. „Ich habe in Krefeld ja bereits einige Trainerwechsel erlebt. Die Trainingseinheit heute war überwiegend noch von Herbert Hohenberger. Wir werden sehen, was sich danach ändert“, sagte Weiss. Auch am Wochenende bei den beiden Auswärtsspielen in Ravensburg (1:4) und Selb (4:3 nach Verlängerung) hatte der Co-Trainer noch das Sagen, Poss schaute sich die Begegnungen an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.