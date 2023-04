Stimmen zum Ehrhoff-Comeback „Ich hatte Gänsehaut und Tränen in den Augen“

„Ich habe das heute über die sozialen Medien erfahren und hatte direkt ein Lächeln im Gesicht. Es war mein zweites Profijahr bei den Pinguinen, da habe ich direkt daran zurückgedacht. Wir hatten da eine sehr lange Siegesserie. Ich glaube, es war damals die längste Siegesserie aller Zeiten der Pinguine. Da war ich ein ganz junger Spieler und wir hatten eine megaschöne Zeit. Wenn ich an einen wirklichen Profi denke, dann an Christian. Wie er damals im Lockout aus dem Trainingscamp in die Kabine kam, da habe ich gesehen, DEL und NHL, das sind ja Welten. An seiner Fitness wird es nicht scheitern. Er ist superfit und so einen Menschen mit einem solchen Charakter in der Kabine zu haben, ist sehr gut für das Teamgefüge. Er ist nie abgehoben und immer bescheiden geblieben. Wir spielen Golf im gleichen Golfclub, jetzt freue ich mich darauf, wieder mit ihm auf dem Eis zu stehen“, sagte Kretschmann am Mittwoch.