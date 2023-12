Krefeld Pinguine ohne Torjäger Matt Marcinew muss sich in Geduld üben

Matt Marcinew ist enttäuscht. Denn wenn die Krefeld Pinguine am Sonntag (17 Uhr) bei den Selber Wölfen zu Gast sind, wird er noch nicht mitspielen. Das liegt daran, dass das Gepäck des 30-jährigen Kanadiers auch am Donnerstagnachmittag noch nicht in Krefeld eingetroffen war. Marcinew war am Dienstag aus Kanada in Krefeld eingetroffen und weil sich die Pinguine bereits am Freitag auf die dreitägige Auswärtstour mit den Spielen in Ravensburg und in Selb machten, muss Marcinew sein Debüt verschieben.