1:4-Niederlage in Ravensburg Der neue Trainer Greg Poss hat noch sehr viel Arbeit

Nach nur 29 Sekunden gab es gleich eine Schrecksekunde für die Pinguine, als Alexander Ruuttu ohne Fremdeinwirkung auf dem Eis zu Fall kam und auf der Bank behandelt werden musste. Zum Glück konnte der Finne aber wenig später weiterspielen. In der zweiten Minute lief Kapitän Alexander Weiß alleine auf das Tor der Gastgeber zu, setzte den Puck aber über den Kasten. Danach war der Meister am Zug. Louis Latta scheiterte gleich zwei Mal an Felix Bick. In der fünften Minute brachte Czarnik dann die Gastgeber per Bauerntrick in Führung. Nachdem die Pinguine ein Unterzahlspiel überstanden hatten, scheiterte Kevin Niedenz in der elften Minute an Torwart Sharipov. Pfaffengut traf in der 14. Minute durch die Schoner von Bick zum 2:0. 65 Sekunden vor der Pause nutzte Sam Herr einen Abpraller zum 3:0.