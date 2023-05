Stürmer aus Regensburg Lukas Wagner ist der nächste Neue der Krefeld Pinguine

Für den 21-Jährigen aus dem Nachwuchs der Straubing Tigers ist das der nächste wichtige Schritt in seiner Karriere: „Als gebürtiger Regensburger habe ich schon länger darüber nachgedacht, meine Komfortzone zu verlassen und mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Das Angebot der Pinguine ist eine einzigartige Möglichkeit für mich. Ich freue mich auf meine Chance, bei einem Top-Verein zu spielen. Bei den Pinguinen möchte ich meine Identität als Spieler finden und meine Fähigkeiten weiterentwickeln. Im Nachwuchs habe ich meistens offensivere Rollen eingenommen, in meinen ersten Jahren in den Senioren eher eine defensivere. Ich bin also gespannt und bereit, die Aufgaben zu übernehmen, die mir zugeteilt werden und daran als Spieler zu wachsen.“ Diese Woche wollen die Pinguine weitere Neuzugänge und eine Vertragsverlängerung bekannt geben.