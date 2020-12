Eishockey-Turnier : Red Bull München gewinnt nach Torspektakel MagentaSport Cup

Köln Red Bull München hat nach einem Torspektakel den MagentaSport Cup, an dem acht DEL-Klubs teilnahmen, gewonnen. Am Donnerstag startet die Deutsche Eishockey-Liga nach langer Pause wieder.

Am Turnier nahmen acht der 14 DEL-Klubs teil. Die zweimal verschobene Spielzeit startet am Donnerstag mit dem Rheinderby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG (19.30 Uhr/MagentaSport).

Jede Mannschaft absolviert 38 Hauptrundenspiele, es gibt eine Süd- und eine Nord-Gruppe. Danach folgen die Play-offs mit Viertelfinale (best of three), Halbfinale und Finale (jeweils best of seven).