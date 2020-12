Nach „Affen-Geste“ : Lange Sperre für Ex-Krefelder Pietta

Köln Der Ex-Krefelder Daniel Pietta ist von der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lange gesperrt worden. Der Spieler des ERC Ingolstadt hatte einen Gegenspieler mit einer rassistischen Geste beleidigt.

Die DEL hat nach einer sogenannten "Affen-Geste" hart durchgegriffen und Nationalspieler Daniel Pietta vom ERC Ingolstadt für neun Spiele gesperrt. Darüberhinaus muss der 34-Jährige eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe zahlen. Zum Vorfall war es am Sonntag im Testspiel gegen die Straubing Tigers (1:3) gekommen.

Nach Auswertung der Beweismittel kam der DEL-Disziplinarausschuss zu der Ansicht, dass "in dieser Geste eindeutig ein unsportliches Verhalten in Form einer rassistischen Verunglimpfung vorliegt", hieß es in der Mitteilung. Und weiter: "Ein solches Verhalten ist inakzeptabel und kann nicht toleriert werden." Die Sperre gilt für Test- und Meisterschaftsspiele.