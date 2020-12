Kostenpflichtiger Inhalt: Verstärkung gesucht : Der nächste Braun bei den Pinguinen im Anflug

In der Vorsaison waren Constantin Braun (Nr. 90) und sein Bruder Laurin (Mitte) in den Spielen zwischen Eisbären und Pinguinen noch Gegner. Schon bald könnten sie gemeinsam für Krefeld auf dem Eis stehen. Foto: samla

Analyse Krefeld Bei der 0:3-Niederlage im Magenta-Sport-Cup gegen die Düsseldorfer EG wurde deutlich, dass im Angriff noch die Durchschlagskraft fehlt, besonders in Überzahl. Bis zum Saisonstart am 20. Dezember in Wolfsburg muss noch Verstärkung her.