Basketball-Bundesliga : Bayern vermeiden Blamage in Weißenfels

Bayern vermeiden Blamage in Weißenfels

Weißenfels Bayern München hat eine Blamage in der BBL mit einem Kraftakt vermieden. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewann das Team von Trainer Andrea Trinchieri beim weiterhin sieglosen Syntainics MBC Weißenfels 96:84.

Die Basketballer des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit auch nach ihrem fünften Auftritt unbesiegt. Durch den 96:84 (45:52)-Auswärtserfolg gegen Syntainics MBC festigte das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Dienstagabend die Tabellenführung. Weißenfels muss hingegen weiter auf den ersten Saisonsieg warten.