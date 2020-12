Basketball-Bundesliga : Bayern und Alba weiter unbesiegt - Hamburg und Ulm überraschen

München Vier Mannschaften sind in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Bayern München und Alba Berlin sind erwartungsgemäß in der Spitzengruppe. Ein Duo dagegen überrascht.

Der FC Bayern München und Alba Berlin bleiben in der Basketball-Bundesliga weiter unbesiegt. Die durch die Euroleague gestressten Favoriten hatten zwar auch am Sonntag einige Probleme in ihren Begegnungen, doch sowohl die Münchner (90:72 gegen die BG Göttingen) als auch Titelverteidiger Alba Berlin (71:69 bei medi Bayreuth) holten den vierten Saisonerfolg. Mit dem Top-Duo rangieren ratiopharm Ulm und die überraschend starken Hamburg Towers ebenfalls mit 8:0 Punkten an der Spitze.