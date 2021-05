„Supergeil“ : Bayerns Basketballer entthronen Double-Sieger Alba im Pokal

München Gegen Ulm fast schon draußen, nun beide Hände am silbernen Pott: Der FC Bayern München ist zum dritten Mal Basketball-Pokalsieger. Nach dem ganz bitteren Europa-Aus dürfte der Titel dem Trinchieri-Team auch wichtigen Schwung für die Playoffs geben.

Für einen Jubeltanz hatten die Marathon-Männer des FC Bayern München noch genügend Kraft. Nach dem dritten Triumph im deutschen Basketball-Pokal hüpfte das Team von Trainer Andrea Trinchieri freudig und ausgelassen durch den menschenleeren Audi Dome. „Supergeil, das Ding zuhause hier zu gewinnen“, sagte Nationalspieler Paul Zipser nach dem 85:79-Sieg über Dauerrivale Alba Berlin am Sonntag. „Ich hatte persönlich auch eine offene Rechnung, weil wir es hier schon mal verloren haben. Ich finde es extrem geil, dass wir uns mit dem ersten Titel belohnen.“

Die Münchner verwehrten dem Double-Sieger aus der Hauptstadt damit den dritten nationalen Titelgewinn in Serie. Gerade einmal drei Wochen nach der 62:100-Demütigung revanchierten sich die von Andrea Trinchieri trainierten Münchner für die schmerzhafte Niederlage im Ligabetrieb. Als wertvollster Spieler wurde Bayerns Vladimir Lucic ausgezeichnet.

Anders als 2016, als Alba das Pokalendspiel in München mit 67:65 gegen die Bayern gewann, ließen sich die Gastgeber diesmal nicht den Titel in der eigenen Halle nehmen. Und das trotz eines ganz schwachen ersten Viertels, das mit 17:29 verloren ging. Danach drehte Bayern auf, der ehemalige NBA-Profi Zipser übernahm in der Offensive Verantwortung und führte sein Team zu einer knappen Halbzeitführung.