Bundesliga-Zusammenfassung : Bayern patzt gegen Union – Torspektakel bei Frankfurt gegen Wolfsburg

Münchens Torwart Manuel Neuer (r) kommt vor Unions Petar Musa an den Ball. Foto: dpa/Andreas Gebert

Düsseldorf An der Tabellenspitze bleibt es eng. Bayern patzt mit 1:1 gegen Union Berlin und verliert zwei Punkte Vorsprung auf siegreiche Leipziger. Dahinter rückt Eintracht Frankfurt durch ein wildes 4:3 gegen Wolfsburg bis auf einen Punkt an die Niedersachsen auf Platz drei heran.

FC Bayern - Union Berlin 1:1 (0:0)

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris St. Germain endete für die Bayern damit auch eine starke Ligaserie von zuletzt fünf Siegen. Jamal Musiala brachte die Münchner in der 68. Minute in Führung. Marcus Ingvartsen (86.) glich noch aus. Für Union war es wie im Hinspiel (1:1) erneut ein Achtungserfolg gegen den Triplesieger.