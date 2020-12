Dreierpack von Vermeij : MSV Duisburg gewinnt erstmals unter Lettieri

Köln Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga erstmals unter Trainer Gino Lettieri gewonnen und Zweitliga-Absteiger Wehen-Wiesbaden 4:1 besiegt. Dynamo Dresden festigte in Halle seine Tabellenführung.

Dynamo Dresden hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski setzte sich am Samstag im Ost-Duell beim Halleschen FC mit 3:1 (2:1) durch. Der Gastgeber aus Halle ging in der 7. Minute durch Julian-Maurice Derstroff in Führung, ehe Yannick Stark (26.) den Ausgleich besorgte. Unmittelbar nach einer Gelb-Roten Karte gegen HFC-Mittelfeldspieler Laurenz Dehl (44.) drehte Robin Tim Becker die Partie komplett zugunsten der Gäste. Patrick Weihrauch setzte den Schlusspunkt (90.+4).